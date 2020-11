Taylow Swift | il film-concerto Folklore | The Long Pond Studio Sessions da oggi su Disney+

Ultime Notizie dalla rete : Taylow Swift

'folklore: the long pond studio sessions' di Taylor Swift arriva in esclusiva su Disney+ il 25 novembre. L'annuncio è stato dato dalla stessa cantautrice sui propri ...Folklore: The Long Pond Studio Sessions di Taylor Swift da oggi in esclusiva su Disney; un concerto intimo con Taylor Swift, Aaron Dessner, Jack Antonoff insieme all'ospite d'eccezione Justin Vernon d ...