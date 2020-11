Su Raidue tutorial per la spesa sexy: bufera di polemiche sui social (Di mercoledì 25 novembre 2020) BOLOGNA – Un tutorial su come essere sexy anche tra le corsie del supermercato. Questa l’idea del servizio andato in onda ieri durante la puntata di “Detto Fatto” su Raidue. Protagonista della scenetta, con vaghe reminiscenze da film erotico anni Ottanta, la pole dancer Emily Angelillo, incaricata di illustrare al pubblico delle 4 di pomeriggio come posizionare le mani e far “diventare le corsie un palcoscenico”, camminare con il ginocchio dritto sui tacchi a spillo, e protendersi verso i piani alti dello scaffale “dando un tocco un pochino più intrigante alla situazione”. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) BOLOGNA – Un tutorial su come essere sexy anche tra le corsie del supermercato. Questa l’idea del servizio andato in onda ieri durante la puntata di “Detto Fatto” su Raidue. Protagonista della scenetta, con vaghe reminiscenze da film erotico anni Ottanta, la pole dancer Emily Angelillo, incaricata di illustrare al pubblico delle 4 di pomeriggio come posizionare le mani e far “diventare le corsie un palcoscenico”, camminare con il ginocchio dritto sui tacchi a spillo, e protendersi verso i piani alti dello scaffale “dando un tocco un pochino più intrigante alla situazione”.

