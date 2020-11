Snapchat aggiunge feed in stile TikTok: ecco come funziona Spotlight (Di mercoledì 25 novembre 2020) Snapchat sta lanciando una nuova funzionalità chiamata Spotlight che raggrupperà gli Snap più divertenti in un unico posto. E per le funzionalità Snap su Spotlight la società ha intenzione di spendere 1 milione di dollari ogni giorno. La buona notizia è che non hai nemmeno bisogno di un account pubblico, solo un ottimo Snap. Ciò significa che le persone normali potrebbero iniziare a incassare i soldi degli influencer senza la necessità di un grande seguito. Snapchat, come inviare i tuoi Snap a Spotlight per avere la possibilità di essere presenti e guadagnare denaro Gli Snap che vedi su Spotlight saranno eventualmente adattati alle tue preferenze, raccolti dall’algoritmo degli Snap. Se vuoi provare a essere messo in primo piano, tutto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020)sta lanciando una nuovalità chiamatache raggrupperà gli Snap più divertenti in un unico posto. E per lelità Snap sula società ha intenzione di spendere 1 milione di dollari ogni giorno. La buona notizia è che non hai nemmeno bisogno di un account pubblico, solo un ottimo Snap. Ciò significa che le persone normali potrebbero iniziare a incassare i soldi degli influencer senza la necessità di un grande seguito.inviare i tuoi Snap aper avere la possibilità di essere presenti e guadagnare denaro Gli Snap che vedi susaranno eventualmente adattati alle tue preferenze, raccolti dall’algoritmo degli Snap. Se vuoi provare a essere messo in primo piano, tutto ...

Snapchat lancia Spotlight, acquisisce Voisey e crea nuove feature. Instagram introduce i branded content su Reels e Facebook apre Season of Giving.

by Hynerd.it Snapchat, l'applicazione diventata famosa per le sue stories e per tutti i meravigliosi filtri che possono essere utilizzati per renderle più interessanti e uniche, sembrerebbe pront ...

