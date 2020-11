Parma, Brunetta: “Contento per la vittoria, la doppietta la dedico a Maradona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Parma ha battuto il Cosenza e si è regalato la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. A trascinare i ducali è stato Juan Brunetta, il giovane fantasista argentino arrivato in Emilia dal Godoy Cruz. Il giovane, autore di una doppietta nel match con il Cosenza, ha commentato la sua bella giornata ai canali ufficiali del club."LE RETI PER MARADONA"caption id="attachment 1056159" align="alignnone" width="3152" Brunetta, getty/caption"Sono contento per la squadra, per la vittoria, per i due gol, stiamo lavorando, sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo continuare a lavorare pensando già alla partita con il Genoa" - spiega Brunetta a fine gara - . Il primo gol mi sono lanciato su una palla sporca, che si è fermata vicino al dischetto del rigore e l’ho calciata in porta. Nel secondo ho ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilha battuto il Cosenza e si è regalato la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. A trascinare i ducali è stato Juan, il giovane fantasista argentino arrivato in Emilia dal Godoy Cruz. Il giovane, autore di unanel match con il Cosenza, ha commentato la sua bella giornata ai canali ufficiali del club."LE RETI PER MARADONA"caption id="attachment 1056159" align="alignnone" width="3152", getty/caption"Sono contento per la squadra, per la, per i due gol, stiamo lavorando, sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo continuare a lavorare pensando già alla partita con il Genoa" - spiegaa fine gara - . Il primo gol mi sono lanciato su una palla sporca, che si è fermata vicino al dischetto del rigore e l’ho calciata in porta. Nel secondo ho ...

