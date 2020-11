Morto Diego Armando Maradona | il mondo del calcio in lacrime

(Di mercoledì 25 novembre 2020) E’. Il campione dello sport aveva 60.L’ex leggendario calciatore del Napoli, del Barcellona e della Nazionale argentina, secondo quanto riporta il Cardin Fatale è stato un arresto cardiaco.: aveva 60 anniera stato operato alla testa lo scorso 4 novembre per la rimozione di un ematoma. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

