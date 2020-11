Morte Maradona, L’Equipe: “Dieu est mort” (Di giovedì 26 novembre 2020) La copertina de L’Equipe del 26 novembre dedicata a Diego Armando Maradona sarà questa:“Dio è morto”. Voici la une du journal L'Équipe de ce jeudi 26 novembre pic.twitter.com/MVHFypDIIe — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 25, 2020 Foto: Twitter L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) La copertina dedel 26 novembre dedicata a Diego Armandosarà questa:“Dio è morto”. Voici la une du journal L'Équipe de ce jeudi 26 novembre pic.twitter.com/MVHFypDIIe — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 25, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - rtl1025 : ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi… - annaalessandri9 : Raga dai, ma perché scrivete queste cose? Io non ho mai amato il Maradona PERSONA, eppure come tutti gli altri appa… - infoitsport : Morte Maradona: da Napoli a Buenos Aires, il pianto per Dieguito -