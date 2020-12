L’Alligatore, dai romanzi di Massimo Carlotto trama e cast della nuova fiction al via (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel vasto panorama della letteratura crime italiana c’è un autore, Massimo Carlotto, che con la sua serie è riuscito a dare un’impronta diversa e molto personale al racconto classico dell’hardboiled. I suoi libri diventano ora una fiction dal titolo L’Alligatore, riprendendo il nome con cui è conosciuto il suo personaggio. Il successo dei libri di Carlotto è un mix di vicende criminali (in alcuni casi realmente avvenute), insieme ad un tono da giallo americano inserito però in un mondo ben lontano dal fascino della Los Angeles di Raymond Chandler o di Dashiell Hammett. Siamo nell’Italia di provincia perennemente non distanti dal baratro morale. La serie, sarà in anteprima su Raiplay dal 18 novembre e andrà in onda su Rai2 dal 25 novembre per quattro ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel vasto panoramaletteratura crime italiana c’è un autore,, che con la sua serie è riuscito a dare un’impronta diversa e molto personale al racconto classico dell’hardboiled. I suoi libri diventano ora unadal titolo, riprendendo il nome con cui è conosciuto il suo personaggio. Il successo dei libri diè un mix di vicende criminali (in alcuni casi realmente avvenute), insieme ad un tono da giallo americano inserito però in un mondo ben lontano dal fascinoLos Angeles di Raymond Chandler o di Dashiell Hammett. Siamo nell’Italia di provincia perennemente non distanti dal baratro morale. La serie, sarà in anteprima su Raiplay dal 18 novembre e andrà in onda su Rai2 dal 25 novembre per quattro ...

vicaridaniele : RT @MicLedda: Sto facendo un coast to coast con la serie L'alligatore tratti dai romanzi di @MassimoCarlotto Unico appunto: secondo me Max… - LauraSganzerla : RT @OttaviaDaRe: L'Alligatore...Dai romanzi di @MassimoCarlotto una serie ambientata tra le bellezze della laguna e della nostra terra.Ogni… - KoishiHedgehog : @AlessioParodi6 No dai, le nutrie no ?? e a me nemmeno l'alligatore era piaciuto granché... - MassimoCarlotto : RT @MicLedda: Sto facendo un coast to coast con la serie L'alligatore tratti dai romanzi di @MassimoCarlotto Unico appunto: secondo me Max… - MicLedda : Sto facendo un coast to coast con la serie L'alligatore tratti dai romanzi di @MassimoCarlotto Unico appunto: seco… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Alligatore dai HTTP/1.1 Server Too Busy