Juve, 123 anni e una inedita prima volta: è successo ieri contro il Ferencvaros (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il dato curioso sulla Juventus: in campo dopo 123 anni con una difesa composta solo da giocatori stranieri Leggi su 90min (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il dato curioso sullantus: in campo dopo 123con una difesa composta solo da giocatori stran

corsarorosso : Tieni traccia di tutte le ultime notizie sul calcio con Krowd9! Scarica l'app ora - TUTTOJUVE_COM : Juve-Ferencvaros, per la prima volta in 123 anni bianconeri senza un italiano almeno in difesa - OdeonZ__ : Niente italiani tra porta e difesa: per la Juve è la prima volta in 123 anni - OdeonZ__ : Niente italiani tra porta e difesa: per la Juve è la prima volta in 123 anni - serieB123 : Juve, col Ferencvaros nessun italiano tra porta e difesa: è la prima volta in 123 anni di storia… -