Inter-Real Madrid oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League 2020-2021. Le probabili formazioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inter-Real Madrid oggi: una altra grande notte di calcio in questa edizione 2020-2021 della Champions League. A San Siro si sfidano i nerazzurri di Antonio Conte e i blancos di Zinedine Zidane, in un match valido per la quarta giornata del Girone B, che comprende anche Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Dopo il “match d’andata” di tre settimane fa, vinto 3-2 dai campioni di Spagna, va quindi in onda la rivincita fra queste due squadre, entrambe assetate di punti vista la situazione di classifica in una pool molto equilibrata: Borussia Monchengladbach 5, Shakhtar Donetsk e Real 4, Inter 2. Chi la spunterà? La parola al campo: i milanesi rispetto all’andata ritrovano il loro bomber principe Lukaku, mentre i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020): una altra grande notte di calcio in questa edizionedella. A San Siro si sfidano i nerazzurri di Antonio Conte e i blancos di Zinedine Zidane, in un match valido per la quarta giornata del Girone B, che comprende anche Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Dopo il “match d’andata” di tre settimane fa, vinto 3-2 dai campioni di Spagna, va quindi in onda la rivincita fra queste due squadre, entrambe assetate di punti vista la situazione di classifica in una pool molto equilibrata: Borussia Monchengladbach 5, Shakhtar Donetsk e4,2. Chi la spunterà? La parola al campo: i milanesi rispetto all’andata ritrovano il loro bomber principe Lukaku, mentre i ...

