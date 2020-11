“Il mio vino ha il COVID”: come non effettuare un test (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti un video. Un protagonista esibisce fiero un test VivaDiag, e con una cadenza confidenziale e provocatoria si chiede “se il suo vino ha il COVID”. E infatti, gettando gocce di vino in un test VivaDiag esclama ripetutamente che “Il suo vino ha il COVID”. Lo scopo sembra palese: gettare letteralmente alcol sul fuoco del negazionismo, ma non funziona esattamente così. Ma andiamo con ordine Che test è? Si tratta di un test VivaDiag, un test definito come non disponibile per i privati (il che ci lascia qualche sospetto), basato sul sistema della cromatografia. Cromatografia? Che parolaccia è? come potrete leggere dalla spiegazione fornita in link, il campione ... Leggi su bufale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti un video. Un protagonista esibisce fiero unVivaDiag, e con una cadenza confidenziale e provocatoria si chiede “se il suoha il. E infatti, gettando gocce diin unVivaDiag esclama ripetutamente che “Il suoha il. Lo scopo sembra palese: gettare letteralmente alcol sul fuoco del negazionismo, ma non funziona esattamente così. Ma andiamo con ordine Cheè? Si tratta di unVivaDiag, undefinitonon disponibile per i privati (il che ci lascia qualche sospetto), basato sul sistema della cromatografia. Cromatografia? Che parolaccia è?potrete leggere dalla spiegazione fornita in link, il campione ...

robertosaviano : Parola d'ordine: sabotare Riace. Perché? Perché si governa con la paura dell'immigrato invasore, attentatore e ora… - reportrai3 : «Lei come ha fatto ad avere il mio numero mi perdoni? Io ho fatto segnalazioni via Pec, come ha fatto lei ad avere… - CarloCalenda : Il mio intervento ieri in Plenaria all'@Europarl_IT per presentare il rapporto sulla nuova politica industriale del… - sognatrice__2 : RT @xlokialmighty: Come glielo spiego al mio iPhone che è inutile che mi abbassi il volume mentre ascolto la musica tanto la rialzo e che n… - DinoRuffo : @alessandrodl87 Un classico. Io una volta ho cambiato la data di nascita di facebook per vedere chi si ricordava ef… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il mio Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia