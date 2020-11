Giornata internazionale per eliminazione violenza contro e donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Torna la campagna di prevenzione “Questo non è amore” nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Oggi ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro e donne”, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134. In questa importante circostanza la Polizia di Stato desidera essere presente con la sua campagna di prevenzione “Questo non è amore”, diventata progettualità permanente dal novembre 2017. Anche e soprattutto in questo periodo, caratterizzato da necessarie restrizioni nella mobilità e nelle relazioni sociali per via dell’emergenza sanitaria ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Torna la campagna di prevenzione “Questo non è amore” nella “per l’dellale”. Oggi ricorre la “per l’della”, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134. In questa importante circostanza la Polizia di Stato desidera essere presente con la sua campagna di prevenzione “Questo non è amore”, diventata progettualità permanente dal novembre 2017. Anche e soprattutto in questo periodo, caratterizzato da necessarie restrizioni nella mobilità e nelle relazioni sociali per via dell’emergenza sanitaria ...

