‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci: “Cosa dirai a tuo figlio Nathan di me?”. La replica della showgirl (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip 5, come era prevedibile, ha sconvolto gran parte dei concorrenti, che adesso sono chiamati a scegliere se continuare il gioco o a lasciare la Casa per sempre. La decisione non è semplice, in questi mesi ogni inquilino di Cinecittà ha creato dei legami, si è messo in discussione, ha riso e sofferto, e al momento qualsiasi scelta sembra davvero difficile da prendere. Se Tommaso Zorzi è disperato all’idea che Francesco Oppini possa scegliere di abbandonare la Casa, Pierpaolo Pretelli si chiede come continuerà il suo percorso senza Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, sembra abbastanza sicura di voler lasciare il gioco per tornare dal figlio Nathan Falco Briatore, e ieri pomeriggio si è sfigata con ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip 5, come era prevedibile, ha sconvolto gran parte dei concorrenti, che adesso sono chiamati a scegliere se continuare il gioco o a lasciare la Casa per sempre. La decisione non è semplice, in questi mesi ogni inquilino di Cinecittà ha creato dei legami, si è messo in discussione, ha riso e sofferto, e al momento qualsiasi scelta sembra davvero difficile da prendere. Se Tommaso Zorzi è disperato all’idea che Francesco Oppini possa scegliere di abbandonare la Casa,si chiede come continuerà il suo percorso senza. La, infatti, sembra abbastanza sicura di voler lasciare il gioco per tornare dalFalco Briatore, e ieri pomeriggio si è sfigata con ...

