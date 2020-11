Coronavirus, risalgono i nuovi contagiati ma calano i morti. Farmindustria: temperatura non è problema, pronti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 25.853 (23.232 ieri) contagi, 722 (853 ieri) morti e 31819 guariti. Aumentano di 32 i ricoveri in terapia intensiva ma diminuiscono di 264 unità i ricoveri. Il tasso di positività oggi è 11,2% (-1,1%). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 230.007 tamponi, 41 348 più di ieri. Sono 791.697 le persone attualmente positive in Italia. Sono diminuiti di 6689 unità, rispetto a ieri, gli attuali positivi in Italia. Dei 791.697 che sono positivi al Covid, 34.313 sono ricoverati con sintomi, altri 3848 sono in terapia intensiva mentre 753.536 sono in isolamento domiciliare.E' sempre la Lombardia la regione con il maggior numero di casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 5173. Segue il Piemonte con 2878, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 25.853 (23.232 ieri) contagi, 722 (853 ieri)e 31819 guariti. Aumentano di 32 i ricoveri in terapia intensiva ma diminuiscono di 264 unità i ricoveri. Il tasso di positività oggi è 11,2% (-1,1%). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 230.007 tamponi, 41 348 più di ieri. Sono 791.697 le persone attualmente positive in Italia. Sono diminuiti di 6689 unità, rispetto a ieri, gli attuali positivi in Italia. Dei 791.697 che sono positivi al Covid, 34.313 sono ricoverati con sintomi, altri 3848 sono in terapia intensiva mentre 753.536 sono in isolamento domiciliare.E' sempre la Lombardia la regione con il maggior numero di casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 5173. Segue il Piemonte con 2878, ...

LaStampa : Risalgono leggermente da 23.232 a 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia ma con ben 42mila tamponi in più. - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia 4.886 nuovi positivi ( 281 in provincia di Pavia) e 186 morti. Lieve calo dei ricoverati… - bassairpinia : Coronavirus. Oggi in Irpinia su 1.345 tamponi 148 contagi tra cui 10 ad Avella, 8 a Sirignano e 4 a Sperone. Ad Av… - newsbiella : Coronavirus, rallentano positivi nel Biellese: comuni Covid free risalgono a 4. Ecco la mappa aggiornata dei contagi - LaNotiziaQuoti : Sono 105 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento fornito dalla Regione è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risalgono Viterbo, contagi per Covid ancora contenuti, 170 guariti ma risalgono i morti: 5 in 24 ore Il Messaggero Risalgono nuovamente i casi (696) ma cala numero decessi (16)

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Si sono conclusi nel primo pomeriggio, a Socchieve (Udine) - primo dei 6 comuni Fvg convolti dalla misura - i primi test di massa sulla popolazione residente; 67 tamponi eff ...

E’ morto Maradona: Diego Armando Junior in ospedale per il covid 19 apprende la notizia shock

E’ una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che dall’Argentina arrivavano notizie incoraggianti circa le condizioni di salute di Diego Armando Maradona, dopo l’operazione che ave ...

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Si sono conclusi nel primo pomeriggio, a Socchieve (Udine) - primo dei 6 comuni Fvg convolti dalla misura - i primi test di massa sulla popolazione residente; 67 tamponi eff ...E’ una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che dall’Argentina arrivavano notizie incoraggianti circa le condizioni di salute di Diego Armando Maradona, dopo l’operazione che ave ...