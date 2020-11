Coppa Italia, vigilia del Derby della Lanterna tra Genoa e Samp (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il tredicesimo Derby della Lanterna in Coppa Italia mette in palio per Sampdoria e Genoa, oltre alla doppia sfida con la Juventus a gennaio negli ottavi, l'occasione immediata per il riscatto dopo un ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il tredicesimoinmette in palio perdoria e, oltre alla doppia sfida con la Juventus a gennaio negli ottavi, l'occasione immediata per il riscatto dopo un ...

SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA Il Brescia decide di non partire per Empoli Alcuni elementi della squadra positivi al Covid-… - DiMarzio : Il #Brescia ha deciso: non raggiungerà #Empoli per la partita di #CoppaItalia - Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - Sport_Mediaset : #CoppaItalia, #Parma agli ottavi: sconfitto il #Cosenza. I ducali superano il turno nonostante qualche grattacapo:… - SerieASitdown : RT @BaldInBergamo: Piccoli starts for Spezia in the Coppa Italia ?????? -