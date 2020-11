Clima: 10 anni di eventi estremi in Italia, 946 dal 2010 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Dal 2010 a fine ottobre 2020 in Italia 946 fenomeni meteorologici estremi hanno colpito 507 Comuni. Nell'ultimo decennio, i Comuni Italiani hanno contato 416 casi di allagamenti da piogge intense (319 dei quali avvenuti in città) che hanno determinato 347 interruzioni e danni alle infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni urbani; a causa del maltempo si sono inoltre registrati 83 giorni di blackout elettrico. Sono 14 i casi di danni al patrimonio storico-archeologico; 39 casi di danni provocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257 eventi con danni dovuti a trombe d'aria; 35 casi di frane causati da piogge intense e 118 eventi (89 avvenuti in città) da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Dala fine ottobre 2020 in946 fenomeni meteorologicihanno colpito 507 Comuni. Nell'ultimo decennio, i Comunini hanno contato 416 casi di allagamenti da piogge intense (319 dei quali avvenuti in città) che hanno determinato 347 interruzioni e dalle infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni urbani; a causa del maltempo si sono inoltre registrati 83 giorni di blackout elettrico. Sono 14 i casi di dal patrimonio storico-archeologico; 39 casi di dprovocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257con ddovuti a trombe d'aria; 35 casi di frane causati da piogge intense e 118(89 avvenuti in città) da ...

