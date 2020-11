Calciomercato Juventus | un nuovo regista per Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 25 novembre 2020)-Ferencváros è stata l’avvisaglia di alcuni problemi relativi all’assetto tattico bianconero. La squadra di, pur rinforzata in estate – gli arrivi di Arthur e Kulusevski, tra gli altri, sono serviti anche a svecchiare la rosa – ha dimostrato difficoltà nell’aprire gli spazi, nel puntare sui laterali e nel raggiungere il fondo. Quando lo ha fatto, riuscendo a manovrare adeguatamente, sono arrivati i gol di Ronaldo e Morata, entrambi su iniziativa di Cuadrado, autore di diverse scorribande ai lati del campo. Tutto ciò è bastato per accedere agli ottavi di Champions, ma in prospettiva? In casa bianconera iniziano a circolare voci sulle possibili scelte del mister a centrocampo, reparto su cui si fonda la sua intera idea di calcio, e Paratici starebbe muovendo ildellain direzione di ...