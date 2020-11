Cacciatore: bene mozione Bonafoni per tutela Agro Romano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Sin dall’ampliamento dell’Appia Antica, ho trovato nella collega Marta Bonafoni un riferimento costante nei risultati da condividere e che arricchiscono il territorio. Con enorme piacere oggi ho sottoscritto la mozione a sua firma, che mira a garantire salvaguardia dell’Agro Romano, polmone verde della Capitale. Roma e’ la citta’ piu’ verde e piu’ agricola d’Europa, ma allo stesso tempo il trend di insediamento mette a repentaglio le aree vincolate.” “Si pensi come solo all’interno dell’Appia Antica, si stimano all’incirca 3 milioni di metri cubi di abusivismo. È necessario garantire tutela. Anche per l’ampliamento Appia Antica siamo in attesa di un pronunciamento della Consulta che si spera non cassi uno dei piu’ importanti risultati ottenuti durante questa Legislatura Regionale.” “Necessario ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Sin dall’ampliamento dell’Appia Antica, ho trovato nella collega Martaun riferimento costante nei risultati da condividere e che arricchiscono il territorio. Con enorme piacere oggi ho sottoscritto laa sua firma, che mira a garantire salvaguardia dell’, polmone verde della Capitale. Roma e’ la citta’ piu’ verde e piu’ agricola d’Europa, ma allo stesso tempo il trend di insediamento mette a repentaglio le aree vincolate.” “Si pensi come solo all’interno dell’Appia Antica, si stimano all’incirca 3 milioni di metri cubi di abusivismo. È necessario garantire. Anche per l’ampliamento Appia Antica siamo in attesa di un pronunciamento della Consulta che si spera non cassi uno dei piu’ importanti risultati ottenuti durante questa Legislatura Regionale.” “Necessario ...

