Aumentano le donne accolte nei centri antiviolenza, in più della metà dei casi chi maltratta è il partner (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Nel 2019 nei centri antiviolenza (cav) della rete D.i.Re sono state accolte complessivamente 20.432 donne con un incremento, rispetto al 2018 (19.715), di 717 contatti. Di questi 14.431 sono donne ‘nuove’ (anno 2018: 15.456). Sono i dati che emergono dalla rilevazione dei centri antiviolenza di Donne in Rete contro la Violenza per il 2019, presentati nel corso dell’evento promosso dalla rete nazionale dei cav con l’agenzia di stampa Dire e DireDonne ‘Il mondo si e’ fermato-Dati e storie dei centri antiviolenza D.i.Re’. Alla rilevazione hanno partecipato 93 centri su un totale di 103. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Nel 2019 nei centri antiviolenza (cav) della rete D.i.Re sono state accolte complessivamente 20.432 donne con un incremento, rispetto al 2018 (19.715), di 717 contatti. Di questi 14.431 sono donne ‘nuove’ (anno 2018: 15.456). Sono i dati che emergono dalla rilevazione dei centri antiviolenza di Donne in Rete contro la Violenza per il 2019, presentati nel corso dell’evento promosso dalla rete nazionale dei cav con l’agenzia di stampa Dire e DireDonne ‘Il mondo si e’ fermato-Dati e storie dei centri antiviolenza D.i.Re’. Alla rilevazione hanno partecipato 93 centri su un totale di 103.

