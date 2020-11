Assorbenti gratuiti: provvedimento approvato in Scozia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tutte le donne della Scozia potranno godere di Assorbenti e tamponi gratis: è la prima nazione al mondo che approva il provvedimento. Assorbenti gratis per le donne in Scozia: legge approvata definitivamente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tutte le donne dellapotranno godere die tamponi gratis: è la prima nazione al mondo che approva ilgratis per le donne in: legge approvata definitivamente su Notizie.it.

HuffPostItalia : La Scozia sarà il primo paese a garantire gli assorbenti gratuiti - wireditalia : In Scozia sono decisamente avanti. - annaperina : RT @jeperego: La #Scozia sta per diventare il primo Paese al mondo a rendere gratuiti per tutte le donne e le ragazze prodotti sanitari, in… - CinquePer : La Scozia è la prima nazione al mondo a fornire assorbenti gratuiti - _andrearusso : Assorbenti gratuiti in tutti edifici pubblici, compresi scuole e università. Bel segnale per una giornata important… -