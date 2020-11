“Viva grazie a lui”, Iva Zanicchi gli deve tutto: l’uomo de Le Iene che l’ha salvata (Di martedì 24 novembre 2020) Il racconto della popolare conduttrice tv da poco dimessa dall’ospedale dopo una violenta polmonite bilaterale. foto facebookLei è uno dei volti più amati della tv. Cantante, presentatrice, donna di spettacolo, Iva Zanicchi, racconta ad un noto quotidiano la sua battaglia contro il Covid19. Una situazione nata con sintomi che riteneva normali, ma che è poi sfociata in un incubo senza fini, dal quale ha seriamente pensato di non uscire viva. La parole della Zanicchi toccano l’anima, e mostrano uno spaccato di ciò che avvIene a migliaia di persone negli ospedali di tutto il paese. Racconta di come è arrivata in ospedale Iva Zanicchi, su consiglio della Iena Alessandro Politi. Pensava ad una comune influenza la donna, ma grazie ad una telefonata di lavoro Politi sente ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Il racconto della popolare conduttrice tv da poco dimessa dall’ospedale dopo una violenta polmonite bilaterale. foto facebookLei è uno dei volti più amati della tv. Cantante, presentatrice, donna di spettacolo, Iva, racconta ad un noto quotidiano la sua battaglia contro il Covid19. Una situazione nata con sintomi che riteneva normali, ma che è poi sfociata in un incubo senza fini, dal quale ha seriamente pensato di non uscire viva. La parole dellatoccano l’anima, e mostrano uno spaccato di ciò che avva migliaia di persone negli ospedali diil paese. Racconta di come è arrivata in ospedale Iva, su consiglio della Iena Alessandro Politi. Pensava ad una comune influenza la donna, maad una telefonata di lavoro Politi sente ...

