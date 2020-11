Violenza donne, Conte: “Codice Rosso è tassello fondamentale ma non basta. Dati su femminicidi ci dicono che il percorso da fare è ancora lungo” (Di martedì 24 novembre 2020) Il Codice Rosso, diventato legge circa un anno fa, “non è la panacea”. È sì un “tassello fondamentale importantissimo che riguarda il momento in cui la Violenza è già avvenuta” ma “non basta”. Sono queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto con un video-messaggio alla presentazione del rapporto “Un anno di Codice Rosso”, con il ministro Alfonso Bonafede, dove sono stati divulgati alcuni Dati sul provvedimento. “Alcuni Dati mostrano che qualcosa comincia a funzionare meglio che in passato ma siamo consapevoli che il Codice Rosso non è una panacea – specifica il premier- I Dati sui femminicidi ci dicono che il percorso da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Il Codice, diventato legge circa un anno fa, “non è la panacea”. È sì un “importantissimo che riguarda il momento in cui laè già avvenuta” ma “non”. Sono queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenuto con un video-messaggio alla presentazione del rapporto “Un anno di Codice”, con il ministro Alfonso Bonafede, dove sono stati divulgati alcunisul provvedimento. “Alcunimostrano che qualcosa comincia a funzionare meglio che in passato ma siamo consapevoli che il Codicenon è una panacea – specifica il premier- Isuiciche ilda ...

