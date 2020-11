Sesso, quanto dovrebbero durare gli uomini (secondo le donne) (Di martedì 24 novembre 2020) Un portale di incontri (Saucy Dates) ha chiesto in un sondaggio sul Sesso rivolto a 3.836 donne e uomini di cinque paesi (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia, India) quanto dovrebbe durare in media un buon amplesso. Risultato: le donne vorrebbero trascorrere una media di 25 minuti e 51 secondi a letto per un rapporto davvero appagante. E gli uomini? Sarebbero perfettamente sintonizzati, aspirando a 25 minuti e 43 secondi (giusto 8 secondi in meno). I dati reali sono piuttosto lontani da quelli ideali Ammettiamolo, il valore desiderato è di gran lunga superiore alla durata media reale di uomini e donne nel Sesso. E questo emerge anche quando sempre il campione, in questo caso maschile, di Saucy Dates fa una ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Un portale di incontri (Saucy Dates) ha chiesto in un sondaggio sulrivolto a 3.836di cinque paesi (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia, India)dovrebbein media un buon amplesso. Risultato: levorrebbero trascorrere una media di 25 minuti e 51 secondi a letto per un rapporto davvero appagante. E gli? Sarebbero perfettamente sintonizzati, aspirando a 25 minuti e 43 secondi (giusto 8 secondi in meno). I dati reali sono piuttosto lontani da quelli ideali Ammettiamolo, il valore desiderato è di gran lunga superiore alla durata media reale dinel. E questo emerge anche quando sempre il campione, in questo caso maschile, di Saucy Dates fa una ...

neXtquotidiano : RT @Miti_Vigliero: La vigilessa aveva recentemente presentato una denuncia per violenza sessuale. Se la storia dell’audio risale ad agosto… - Edoenonsolo : RT @Miti_Vigliero: La vigilessa aveva recentemente presentato una denuncia per violenza sessuale. Se la storia dell’audio risale ad agosto… - uandarin : RT @Miti_Vigliero: La vigilessa aveva recentemente presentato una denuncia per violenza sessuale. Se la storia dell’audio risale ad agosto… - Miti_Vigliero : La vigilessa aveva recentemente presentato una denuncia per violenza sessuale. Se la storia dell’audio risale ad ag… - RicMenchetti : @iurimariaprado @ilriformista @ferrariant @Corriere Stessa cosa quando si riconoscono i meriti accompagnati da inut… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso quanto Sesso fra vigili sull’auto pattuglia, spunta un audio: l’ombra di una vendetta Corriere della Sera Sesso, quanto dovrebbero durare gli uomini (secondo le donne)

Un sondaggio rivela qual è la durata ideale di un rapporto secondo le donne. Ma niente panico: quanto tempo ci voglia effettivamente è tutta un'altra questione ...

Le fantasie erotiche di LUI

La vita sessuale di una persona non è fatta solo da ciò che egli vive realmente ma anche e soprattutto dalle fantasie erotiche che vanno a ...

Un sondaggio rivela qual è la durata ideale di un rapporto secondo le donne. Ma niente panico: quanto tempo ci voglia effettivamente è tutta un'altra questione ...La vita sessuale di una persona non è fatta solo da ciò che egli vive realmente ma anche e soprattutto dalle fantasie erotiche che vanno a ...