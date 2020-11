Sampdoria-Genoa: formazioni e dove vederla (Di martedì 24 novembre 2020) Giovedì 26 Novembre nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 17:00 si disputerà la partita Sampdoria-Genoa valida per la Coppa Italia. La vincente tra le due si sfiderà con la Juventus per accedere ai sedicesimi di finale. La Sampdoria si trova al decimo posto con 10 punti in campionato, arriva da una striscia altalenante, ha vinto in Coppia Italia con la Salernitana, ha pareggiato con il Genoa e infine ha perso con Cagliari e Bologna. Il Genoa si trova al 19 posto con 5 punti in campionato, arriva da una striscia negativa, ha vinto in Coppa Italia con il Genoa, ha pareggiato con la Sampdoria, e infine ha perso con Roma. Torino, Udinese. Sampdoria-Genoa: quali saranno le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) Giovedì 26 Novembre nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 17:00 si disputerà la partitavalida per la Coppa Italia. La vincente tra le due si sfiderà con la Juventus per accedere ai sedicesimi di finale. Lasi trova al decimo posto con 10 punti in campionato, arriva da una striscia altalenante, ha vinto in Coppia Italia con la Salernitana, ha pareggiato con ile infine ha perso con Cagliari e Bologna. Ilsi trova al 19 posto con 5 punti in campionato, arriva da una striscia negativa, ha vinto in Coppa Italia con il, ha pareggiato con la, e infine ha perso con Roma. Torino, Udinese.: quali saranno le probabili ...

