Roma, oggi esami per Ibanez e Mancini. Fazio e Kumbulla ancora positivi (Di martedì 24 novembre 2020) Emergenza difesa per la Roma di Fonseca: oggi Ibanez e Mancini sosterranno gli esami strumentali. Fazio e Kumbulla ancora positivi Piena emergenza difensiva per la Roma di Fonseca. Come riporta La Gazzetta dello Sport la squadra che domani partira? per Cluj dovra? fare a meno di due difensori centrali (Fazio e Kumbulla ancora positivi al Covid) e non e? sicura neppure di avere Ibanez e Mancini, usciti con fastidi muscolari dalla sfida con il Parma. La sensazione e? che, dei due, il brasiliano sia quello piu? a rischio, ma solo dopo gli esami di oggi si avra? un quadro piu? chiaro.

