Renzi difende Al Sisi in commissione Regeni: “La non collaborazione egiziana è un falso, non è stata sufficiente ma c’è stata” (Di martedì 24 novembre 2020) “Il presidente Al Sisi ha permesso una collaborazione giudiziaria che non è quella che noi sognavamo, ma che è decisamente superiore a quella standard“. E ancora: “La non collaborazione egiziana è un falso, la non sufficiente collaborazione egiziana è la realtà”. Sono questi i passaggi più rilevanti delle circa due ore di audizione di Matteo Renzi davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni, insieme a una difesa dell’ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini. “Noi abbiamo scelto un signor ambasciatore per Il Cairo, e io non voglio ritirarlo. Voglio la verità“, specifica l’ex presidente del Consiglio, sottolineando che la decisione di ritirarlo “adesso non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Il presidente Alha permesso unagiudiziaria che non è quella che noi sognavamo, ma che è decisamente superiore a quella standard“. E ancora: “La nonè un, la nonè la realtà”. Sono questi i passaggi più rilevanti delle circa due ore di audizione di Matteodavanti allaparlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulio, insieme a una difesa dell’ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini. “Noi abbiamo scelto un signor ambasciatore per Il Cairo, e io non voglio ritirarlo. Voglio la verità“, specifica l’ex presidente del Consiglio, sottolineando che la decisione di ritirarlo “adesso non ...

massimo_san : RT @fattoquotidiano: Renzi difende Al Sisi in commissione Regeni: “La non collaborazione egiziana è un falso, non è stata sufficiente ma c’… - fattoquotidiano : Renzi difende Al Sisi in commissione Regeni: “La non collaborazione egiziana è un falso, non è stata sufficiente ma… - pipitone87 : Tre tentativi di depistaggio accertati is the new 'collaborazione giudiziaria non sufficiente' - Mauro_Cattaneo_ : RT @DomaniGiornale: «La non collaborazione dell'Egitto è un falso» #Renzi parlando del caso #Regeni - DomaniGiornale : «La non collaborazione dell'Egitto è un falso» #Renzi parlando del caso #Regeni -