Recovery Fund, Conte annuncia ritardi: “Si è creato un problema” (Di martedì 24 novembre 2020) Il premier italiano Giuseppe Conte, durante l’intervista a Otto e Mezzo su La7, ha spiegato i vari ritardi si stanno avendo per quanto riguarda il Recovery Fund. Torna a tenere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020) Il premier italiano Giuseppe, durante l’intervista a Otto e Mezzo su La7, ha spiegato i varisi stanno avendo per quanto riguarda il. Torna a tenere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

borghi_claudio : Sempre meglio. Un contenuto tecnico come questo sul recovery fund in legge di bilancio fa 120mila visualizzazioni.… - Mov5Stelle : Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Stiamo parla… - CottarelliCPI : Siamo stati in grado di aumentare il deficit pubblico grazie al supporto della BCE e, nei prossimi anni, del Recove… - BottaroRosella : RT @CottarelliCPI: Siamo stati in grado di aumentare il deficit pubblico grazie al supporto della BCE e, nei prossimi anni, del Recovery Fu… - Frances87129554 : @LegaSalvini La @LegaSalvini ha votato contro i Recovery Fund e adesso pretende che arrivino dopo un giorno. Siete… -