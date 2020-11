Pirlo: “De Ligt è un campione, un capitano a 20 anni. A Dybala serve un po’ di tempo per tornare al top” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo la vittoria della Juventus sul Ferencvaros:“Dybala? Non ha fatto benissimo, ma è in crescita, perché viene da un periodo di inattività. Ha preso antibiotici per settimane ed è normale gli occorra un po’ più di tempo. Ma deve andare oltre la sua soglia per recuperare.De Ligt è un campione in tutti i sensi, sia a livello tecnico che umano. È un capitano già a vent’anni. Ci consente di essere più aggressivi, ma anche in impostazione può dare una mano. Ci consente di tenere la squadra corta e di essere aggressivi”. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Andreaha parlato a Sky dopo la vittoria della Juventus sul Ferencvaros:“? Non ha fatto benissimo, ma è in crescita, perché viene da un periodo di inattività. Ha preso antibiotici per settimane ed è normale gli occorra un po’ più di. Ma deve andare oltre la sua soglia per recuperare.Deè unin tutti i sensi, sia a livello tecnico che umano. È ungià a vent’. Ci consente di essere più aggressivi, ma anche in impostazione può dare una mano. Ci consente di tenere la squadra corta e di essere aggressivi”. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

forumJuventus : Pirlo post #JuveFerencvaros: 'Non siamo entrati col giusto atteggiamento, il giropalla era lento, Arthur la portava… - forumJuventus : De Ligt post #JuveCagliari: 'Tre mesi duri, ma ora sono felice. Siamo una squadra forte e abbiamo potenziale per mi… - MattiaMarinell9 : @salpaladino De ligt e Demiral coppia perfetta per giocare come vuole Pirlo, senza uno dei due si andrà sempre in affanno a mio parere - carloj1972 : RT @Mattialei: @Pirlo_official @juventus Ridiamoci sopra. Complimenti ai ragazzi. Si i ragazzi. De ligt ronaldo cuadrado e danilo. - BarcelonavsJuve : Entra Morata ed è un'altra Juve: con lui e Ronaldo Pirlo ha la coppia perfetta Esto dicen en Italia de la Final -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “De Juventus-Ferencvaros | i diffidati bianconeri a rischio squalifica per la Dinamo Kiev Zazoom Blog