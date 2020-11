Pagelle Juventus-Ferencvaros 2-1: voti e tabellino Champions League 2020/2021 (Di martedì 24 novembre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Ferencvaros, match valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021. All’Allianz Stadium primo tempo sottotono dei ragazzi di Andrea Pirlo che vengono salvati dalla rete di Cristiano Ronaldo, nella ripresa i bianconeri provano a chiudere gli avversari dentro l’area di rigore, colpiscono due pali ma alla fine trovano il guizzo vincente di Alvaro Morata. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI Juventus (4-4-2): Szczesny 5.5; Cuadrado 6.5, Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5; McKennie 6 (17? st Kulusevski 5.5), Arthur 6 (37? st Ramsey sv), Bentancur 5.5 (37? st Rabiot sv), Bernardeschi 6 (17? st Chiesa ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quarta giornata della. All’Allianz Stadium primo tempo sottotono dei ragazzi di Andrea Pirlo che vengono salvati dalla rete di Cristiano Ronaldo, nella ripresa i bianconeri provano a chiudere gli avversari dentro l’area di rigore, colpiscono due pali ma alla fine trovano il guizzo vincente di Alvaro Morata. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI(4-4-2): Szczesny 5.5; Cuadrado 6.5, Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5; McKennie 6 (17? st Kulusevski 5.5), Arthur 6 (37? st Ramsey sv), Bentancur 5.5 (37? st Rabiot sv), Bernardeschi 6 (17? st Chiesa ...

sportface2016 : #JuventusFerencvaros, #Morata salva la Juve: #Dybala non pervenuto. Le pagelle #Ucl - calciomercatoit : Le pagelle di #JuventusFerencvaros ?? #Ronaldo e #Morata decisivi ?? Male #Dybala - CalcioWeb : La @juventusfc vince ma non convince in @ChampionsLeague - TuttoJuve24 : È tempo di pagelle. Che voti dareste ai giocatori della #Juventus stasera? Potreste finire all'interno delle nostr… - EasyMediaAsia : JUVENTUS - CAGLIARI 2-0: sintesi, moviola e pagelle: Juventus - Cagliari (8^ giornata di Serie A - 21.11.20) MARCAT… -

