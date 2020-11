Meteo Roma del 24-11-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord c’è sereni o poco nuvolosi con variabilità sui settori di nord-est dal mattino al pomeriggio velature diffuse ma senza cambiamenti sostanziali in serata non sono previste variazioni di rilievo al centro splende il sole mattina le regioni centrali al pomeriggio transito di nuvolosità sui settori adriatici più soleggiato altrove in serata da tempo generalmente stabile senza fenomeni attesi al sud giornata all’insegna dell’instabilità con pioggia anche intensa al mattino sul settore Ionico di Calabria e Sicilia Orientale al pomeriggio si rinnovano le Piagge sui medesimi settori con variabilità asciutta altrove in serata alle condizionirimarranno perturbate tra Calabria e Sicilia con precipitazioni insistenti temperature minime e massime in lieve aumento le ...