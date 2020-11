Macron annuncia: "Abbiamo frenato il virus". Tre fasi per uscire dal lockdown, il 20 gennaio (Di martedì 24 novembre 2020) Il presidente Emmanuel Macron allenta la stretta che ormai da un mese tiene la Francia in lockdown e chiede un ultimo sacrificio per superare la seconda ondata di coronavirus. “I vostri sforzi sono stati ricompensati”, ha detto l’inquilino dell’Eliseo in un atteso intervento televisivo durato meno di mezz’ora, durante il quale sono state presentate le le nuove misure. “Abbiamo frenato la circolazione del virus, ha detto il capo dello Stato, spiegando che ormai in Francia “il picco della seconda ondata è passato”. Ma per tornare alla vita precedente alla crisi del coronavirus bisognerà ancora attendere. Niente “liberi tutti”. Il governo ha previsto un’uscita a tappe forzate, tre in tutto, come anticipato nei giorni scorsi dal portavoce Gabriel Attal. La prima comincerà ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Il presidente Emmanuelallenta la stretta che ormai da un mese tiene la Francia ine chiede un ultimo sacrificio per superare la seconda ondata di corona. “I vostri sforzi sono stati ricompensati”, ha detto l’inquilino dell’Eliseo in un atteso intervento televisivo durato meno di mezz’ora, durante il quale sono state presentate le le nuove misure. “la circolazione del, ha detto il capo dello Stato, spiegando che ormai in Francia “il picco della seconda ondata è passato”. Ma per tornare alla vita precedente alla crisi del coronabisognerà ancora attendere. Niente “liberi tutti”. Il governo ha previsto un’uscita a tappe forzate, tre in tutto, come anticipato nei giorni scorsi dal portavoce Gabriel Attal. La prima comincerà ...

