Liverpool-Atalanta | i diffidati nerazzurri a rischio squalifica in vista del Midtjylland

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Non c’è nessun giocatore dell’nella lista degli orobiciindel match contro il, scontro fondamentale in un girone complicato in programma fra una settimana, tra quelli che scenderanno in campo ad Anfield contro ilnella partita che si disputerà mercoledì 25 novembre. Dunque nessun giocatore di Gasperini ha già ricevuto due sanzioni nelle prime tre partite, e così sonni tranquilli per tutti in caso di ulteriore ammonizione contro i Reds. SportFace.