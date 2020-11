L’asse Biden-Ue non piace alla Cina (che imbarazza Merkel) (Di martedì 24 novembre 2020) Non sono passate inosservate le telefonate di ieri (lunedì 23 novembre) del presidente eletto statunitense Joe Biden con i vertici dell’Unione europea (Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea) e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. A Bruxelles come a Washington c’è discreto ottimismo per un rilancio dell’alleanza transatlantica dopo gli anni difficili con Donald Trump alla Casa Bianca: von der Leyen (già ministro tedesco della Difesa) ha parlato di “nuovo inizio” per la partnership globale tra Unione europea e Stati Uniti; che “avranno sempre un impatto maggiore se agiranno insieme” secondo Michel. Ma anche a Pechino le telefonante hanno destato interessante. E non è un caso che dopo quelle conversazioni il presidente cinese Xi Jinping abbiamo avuto un colloquio ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Non sono passate inosservate le telefonate di ieri (lunedì 23 novembre) del presidente eletto statunitense Joecon i vertici dell’Unione europea (Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea) e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. A Bruxelles come a Washington c’è discreto ottimismo per un rilancio dell’alleanza transatlantica dopo gli anni difficili con Donald TrumpCasa Bianca: von der Leyen (già ministro tedesco della Difesa) ha parlato di “nuovo inizio” per la partnership globale tra Unione europea e Stati Uniti; che “avranno sempre un impatto maggiore se agiranno insieme” secondo Michel. Ma anche a Pechino le telefonante hanno destato interessante. E non è un caso che dopo quelle conversazioni il presidente cinese Xi Jinping abbiamo avuto un colloquio ...

