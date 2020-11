La regina degli scacchi | un fan trova un’errore a tema Marvel e DC

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 novembre 2020) La(The Queen’s Gambit, in inglese) è una delle miniserie più apprezzate dagli abbonati di Netflix in tutto il mondo. Passata inizialmente in sordina, infatti, ha scalato le classifiche interne della piattaforma diventato lo show più visto. Ma oggi parliamo di qualcos’alto, di un errore che ha scovato un occhi attente. Niente di particolarmente grave ai fini della storia, ma che a un occhio attento ed esperto non poteva sfuggire. L’errore ae DC ne LaLa serie TV Laracconta la storia di una bambina prodigiodi nome Beth Harmon. Rimasta orfana da piccola, vediamo la sua vita dagli ...