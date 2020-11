Italia femminile, Bertolini: «Niente timore, testa solo alla Danimarca» (Di martedì 24 novembre 2020) Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato in vista della prossima sfida contro la Danimarca: le dichiarazioni Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato in vista della prossima sfida contro la Danimarca. Danimarca – «Tra sette giorni dovremo cercare di essere più attente, evitando di concedere campo alle danesi e approcciando la partita con più determinazione. A Empoli abbiamo come al solito tentato di fare la partita, affidandoci al palleggio e al nostro calcio propositivo. Il loro primo gol ci ha condizionato a livello emotivo e ci siamo un po’ impaurite. Risultato a parte, abbiamo ricevuto tante indicazioni importanti per il futuro. L’obiettivo è vincere come sempre e per farlo in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Milena, ct dell’, ha parlato in vista della prossima sfida contro la: le dichiarazioni Milena, ct dell’, ha parlato in vista della prossima sfida contro la– «Tra sette giorni dovremo cercare di essere più attente, evitando di concedere campo alle danesi e approcciando la partita con più determinazione. A Empoli abbiamo come al solito tentato di fare la partita, affidandoci al palleggio e al nostro calcio propositivo. Il loro primo gol ci ha condizionato a livello emotivo e ci siamo un po’ impaurite. Risultato a parte, abbiamo ricevuto tante indicazioni importanti per il futuro. L’obiettivo è vincere come sempre e per farlo in ...

pdnetwork : L’Italia registra il punteggio più basso di tutti gli Stati membri dell’UE in materia di discriminazioni nell’acces… - Inter_Women : ? | VITTORIA Quattro reti al @BresciaCF e tre punti per le nerazzurre all'esordio in Coppa Italia ?? Domenica alle… - dua_italia : ?? | Dua Lipa è l'unica artista femminile di quest'anno ad essere stata nominata nelle tre categorie definite più 'a… - minchiasabbri : RT @RegioneER: Domani #giornatacontrolaviolenzasulledonne : in Emilia-Romagna 377 casi di violenze domestiche e stalking, più del doppio de… - AUSLRomagna : RT @RegioneER: Domani #giornatacontrolaviolenzasulledonne : in Emilia-Romagna 377 casi di violenze domestiche e stalking, più del doppio de… -