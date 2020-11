Ibrahimovic-Svezia | l’apertura del ct | “dipende da lui”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo aver chiuso la porta al ritorno di Zlatanin Nazionale, ora il ct della, Jane Anderson, fa un passo indietro e tende la mano al suo attaccante. Qualche tempo fa lo stesso Ibra aveva manifestato il desiderio di giocare nuovamente con lapostando sui social la sua immagine con la maglia gialloblu, accompagnata dalla frase “È da tanto tempo che non ci si vede”. Adesso, complici le brillanti prestazioni con il Milan, le strade di Zlatan e quelle della sua Nazionale potrebbero incrociarsi di nuovo, dopo essersi divise al termine di Euro 2016.tornerà in Nazionale? Di questo ne ha parlato in conferenza il ct della, Jane Anderson, intervistato dal quotidiano locale Aftonbladet: “Non seguo i social media, ma in ogni caso a me non importa che dice ...