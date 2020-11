Harry e Meghan Markle, il giudizio di William: “Il Principe non era disposto a…” (Di martedì 24 novembre 2020) Finiti al centro dell’attenzione per l’ormai nota Megxit, sembra che il comportamento di Harry e Meghan Markle non sia particolarmente piaciuto al Principe William. Quest’ultimo, infatti, non avrebbe approvato la decisione del fratello, in quanto non vuole in nessun modo mettere in pericolo la Monarchia. Il Principe William e il rapporto con Meghan e Harry L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Finiti al centro dell’attenzione per l’ormai nota Megxit, sembra che il comportamento dinon sia particolarmente piaciuto al. Quest’ultimo, infatti, non avrebbe approvato la decisione del fratello, in quanto non vuole in nessun modo mettere in pericolo la Monarchia. Ile il rapporto conL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

