Grammy nominations 2021 | Beyoncé regina con 9 candidature

New York, 24 novembre 2020 - Con nove nomination ai Grammy 2021 sarà Beyoncé la protagonista della serata della premiazione del 31 gennaio. Il prestigioso appuntamento sarà trasmesso dalla CBS e ...

Dietro la cantante moglie di Jay Z con sei nomination Taylor Swift, Roddy Ricch e Dua Lipa. Cinque a Justin Bieber. L'appuntamento è per ...

Musica: Beyonce' domina i Grammy con nove candidature

Le nove candidature fanno di Beyonce' l'artista donna con piu' nominations nella storia dei Grammy: 79 finora, alla pari con Paul McCartney per il secondo posto in classifica dietro Jay-Z che ...

