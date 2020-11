Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “Non farmi passare per gatta morta o accattona” (video) (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5‘, in onda stasera, 23 novembre 2020, c’è stato un primo duro confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi dopo la bomba sganciata da Alfonso Signorini. Al direttore di ‘Chi’ risulta che ci sia ruggine legata ad una vacanza in Sardegna avvenuta un paio d’anni fa Gregoraci: “Chiacchierava più con Flavio” Salemi: “Voi non stavate già insieme, io ero invitata da una persona (Domenico) con altre 7/8 persone. Non ho fatto nessuna corte a Briatore, lo stimo. Ho sempre salutata Elisabetta in modo molto educato. C’era un’attrice Sveva, c’era un attore (Cristiano). Eravamo in un hotel normalissimo. Ho conosciuto il direttore marketing che mi diceva che Flavio stesso voleva che io e i miei amici andassimo a trovarlo ... Leggi su gossipblog (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5‘, in onda stasera, 23 novembre 2020, c’è stato un primo duro confronto tradopo la bomba sganciata da Alfonso Signorini. Al direttore di ‘Chi’ risulta che ci sia ruggine legata ad una vacanza in Sardegna avvenuta un paio d’anni fa: “Chiacchierava più con Flavio”: “Voi non stavate già insieme, io ero invitata da una persona (Domenico) con altre 7/8 persone. Non ho fatto nessuna corte a Briatore, lo stimo. Ho sempre salutatain modo molto educato. C’era un’attrice Sveva, c’era un attore (Cristiano). Eravamo in un hotel normalissimo. Ho conosciuto il direttore marketing che mi diceva che Flavio stesso voleva che io e i miei amici andassimo a trovarlo ...

