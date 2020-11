GF Vip 5 | nella notte furibonda lite tra Tommaso Zorzi | Stefania Orlando e Francesco Oppini

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 novembre 2020) Come ampiamente prevedibile, la decisione di allungare il Grande Fratello Vip 2020 fino all’8 febbraio ha gettato nel panico i concorrenti e causato grandi liti. In primis tra. Se infatti il primo ha deciso di rimanereCasa, il secondo vuole andare via perché inizia ad avere ansie e a non viversela bene. Questa cosa è stata vista come un vero e proprio tradimento da, visto che secondo lui la vera amicizia sarebbe rimanere l’uno per l’altro (come hanno dichiarato Rosalinda Cannavò e Dayane Mello). In difesa disi è schieratae per questo motivo anche lei ha litigato ferocemente con. Quest’ultimo, inviperito, alla fine ha lasciato la stanza ...