Facebook, in questo Paese non si può usare: i motivi fanno mormorare (Di martedì 24 novembre 2020) Facebook, in questo Paese non si può usare, è proibito: i motivi fanno mormorare gli utenti e i cittadini, non lo immaginereste mai Facebook è certamente uno dei social network più amati e utilizzati nel mondo. Creato da Mark Elliot Zuckerberg, ormai diversi anni fa, è diventato un vero e proprio colosso e un’istituzione. E’ il social che hanno quasi tutti, e che maggiormente viene usato tutti i giorni. Incredibile ma vero, se mentre qui in Italia ci sembra così semplice accedervi e affacciarci sul mondo, non per tutti i Paesi del mondo è così. Perché in questo Paese non è possibile usare FacebookCi sono infatti alcuni paesi in cui la piattaforma conosce delle ... Leggi su altranotizia (Di martedì 24 novembre 2020), innon si può, è proibito: igli utenti e i cittadini, non lo immaginereste maiè certamente uno dei social network più amati e utilizzati nel mondo. Creato da Mark Elliot Zuckerberg, ormai diversi anni fa, è diventato un vero e proprio colosso e un’istituzione. E’ il social che hanno quasi tutti, e che maggiormente viene usato tutti i giorni. Incredibile ma vero, se mentre qui in Italia ci sembra così semplice accedervi e affacciarci sul mondo, non per tutti i Paesi del mondo è così. Perché innon è possibileCi sono infatti alcuni paesi in cui la piattaforma conosce delle ...

borghi_claudio : Sempre meglio. Un contenuto tecnico come questo sul recovery fund in legge di bilancio fa 120mila visualizzazioni.… - pdnetwork : Ci mancava anche questo: l'evento negazionista di Fratelli d'Italia! È il momento di dire basta. Solo negli ulti… - GiovanniToti : Lo vedete questo bar? È il bar Corallo di via Ceccardi a Genova e ogni sera, dalle 18 alle 18:30, offre l’invenduto… - Ossmeteobargone : RT @GiovanniToti: IL GASLINI È IL PRIMO OSPEDALE IN ITALIA AD ADOTTARE SUPERFIBRA 10 GB CHE MIGLIORERÀ LA VITA DEI NOSTRI PICCOLI PAZIENTI… - Luin_Painting : -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook questo Questo Paese vuole vietare Facebook ai cittadini Tech Fanpage Il tumore "dimenticato": ogni giorno nel Veneto diagnosticati 10 nuovi casi di cancro alla prostata

È la neoplasia più frequente nei maschi, ma per decenni la ricerca su questo male ha avuto pochi fondi. Per questo dal rugby è nato il movimento di protesta e raccolta fondi chiamato ...

Michelle Hunziker a FqMagazine: “Nel 2021 farò un one woman show”

Michelle Hunziker pensa già ai suoi impegni lavorativi dopo “All Together Now”. Questa settimana volerà in Germania per condurre un nuovo programma. “È uno show pazzesco – ha racontato durante l’inter ...

È la neoplasia più frequente nei maschi, ma per decenni la ricerca su questo male ha avuto pochi fondi. Per questo dal rugby è nato il movimento di protesta e raccolta fondi chiamato ...Michelle Hunziker pensa già ai suoi impegni lavorativi dopo “All Together Now”. Questa settimana volerà in Germania per condurre un nuovo programma. “È uno show pazzesco – ha racontato durante l’inter ...