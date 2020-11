Existential Reckoning di Maynard James Keenan è un romanzo noir messo sotto forma di canzoni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) L’altra settimana c’è stata una reunion della mia band. Non di quella con la quale ho suonato al diciottesimo compleanno di colei che oggi è mia moglie, ve ne parlavo giusto sabato scorso, di quella punk, gli Epicentro, finiti loro malgrado dentro i miei romanzi raccolti in Avrei Voluto Tutto e in diversi capitoli del precedente diario della pandemia. Nei fatti non è stata esattamente una reunion, almeno non in senso stretto, ma ci è andata abbastanza vicino, almeno per quel che riguarda l’idea odierna di reunion. Ci siamo incontrati su una piattadi videoconferenze, una cosa come Zoom, ma che non era Zoom, perché lo spirito punk e anticapitalista che ci ha accompagnato in gioventù è rimasto vivo in alcuni di voi. Non è stata esattamente una reunion anche perché non eravamo tutti, almeno non nella versione finale, né in quella iniziale. Era comunque una ...