“Con un sacerdote” Alba Parietti | la confessione hot che non ti aspetti | “Me lo sono trovato di fronte…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 novembre 2020)non smette di sorprendere con le sue dichiarazioni clamorose. Stavolta non è intervenuta su questioni inerenti la casa del ‘Grande Fratello Vip’, dove in veste di concorrente sta partecipando da alcuni mesi suo figlio Francesco Oppini. Soltanto alcuni giorni fa aveva fatto alcune rivelazioni che avevano scatenato un putiferio. Aveva infatti spiegato perché fosse spesso ospite di Barbara D’Urso: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayeur e una a Bali. Ti basta questo?”. Quindi, le sue ospitatenecessarie per poter mantenere intatto il suo stile di vita. Ma stavolta è andata oltre e al settimanale ‘DiPiù’ è scesa maggiormente nei dettagli sulla sua vita privata. Ha ammesso di aver desiderato moltissimo una persona in particolare, il problema è che quest’uomo era un sacerdote. Ma dentro di lei è nato un interesse ...