Calabria: Cdm sospeso, riunioni 'ristrette' su commissario (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, iniziato con circa tre ore di ritardo, è stato sospeso dopo poco meno di due ore dall'avvio. Si lavora sulla nomina del commissario alla sanità in Calabria, sono in corso, viene spiegato da fonti di governo, riunioni ristrette su questo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, iniziato con circa tre ore di ritardo, è statodopo poco meno di due ore dall'avvio. Si lavora sulla nomina delalla sanità in, sono in corso, viene spiegato da fonti di governo,su questo.

peppeprovenzano : Non compiere ulteriori passi falsi non significa fermarsi. L’ho detto in #Cdm, lo dico da giorni e ogni giorno è pr… - TgLa7 : #EugenioGaudio è il nuovo commissario alla sanità in #Calabria. La decisione è stata assunta dal Cdm. #GinoStrada h… - TV7Benevento : Calabria: Cdm sospeso, riunioni 'ristrette' su commissario... - infoitinterno : Commissario in Calabria, ipotesi Mostarda ma in forse nomina del Cdm - Valedance11 : RT @Unomattina: #Calabria, oggi pomeriggio il CdM dovrebbe annunciare il nome del commissario alla sanità: 'Ho già in mente un nome', le pa… -