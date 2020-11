Ballando con le Stelle, scontro tra Todaro e Conticini: “Tira fuori le pa**e” (Di martedì 24 novembre 2020) La finale di Ballando con le Stelle ha lasciato una lunga scia di polemica. Dopo il trionfo di Gilles Rocca e della ballerina Lucrezia Lando, si è molto discusso delle reazioni avute da Elisa Isoardi, Raimondo Todaro e qualche altro concorrente. Tra loro, anche Paolo Conticini, che si è levato qualche sassolino dalla scarpa e l’ha scagliato proprio in direzione della coppia che ha fatto sognare i fan del programma. Conticini accusa la Isoardi e Todaro Il primo atto di questa querelle a sipario chiuso, a in onda da Mara Venier. Qui è stato ospite Paolo Conticini, secondo classificato assieme a Veera Kinnunen, che ha lanciato qualche frecciata difficile da mal interpretare. “Sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) La finale dicon leha lasciato una lunga scia di polemica. Dopo il trionfo di Gilles Rocca e della ballerina Lucrezia Lando, si è molto discusso delle reazioni avute da Elisa Isoardi, Raimondoe qualche altro concorrente. Tra loro, anche Paolo, che si è levato qualche sassolino dalla scarpa e l’ha scagliato proprio in direzione della coppia che ha fatto sognare i fan del programma.accusa la Isoardi eIl primo atto di questa querelle a sipario chiuso, a in onda da Mara Venier. Qui è stato ospite Paolo, secondo classificato assieme a Veera Kinnunen, che ha lanciato qualche frecciata difficile da mal interpretare. “Sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno ...

