Ballando con le stelle, Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli (Di martedì 24 novembre 2020) In seguito alla finale di Ballando con le stelle 2020, vinta da Gilles Rocca e Letizia Lando, c’è stato uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra. Quest’ultima è divenuta nota grazie al programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo, all’interno del quale facevi le veci di “ambasciatrice del popolo”. Anche in questo caso il suo ruolo non era molto diverso essendo proprio una rappresentate della volontà del pubblico a casa e sui social. Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e la giuria popolare di Ballando con le stelle Come abbiamo accennato poc’anzi, nella finale di Ballando con le stelle vi è stata una diatriba tra ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020) In seguito alla finale dicon le2020, vinta da Gilles Rocca e Letizia Lando, c’è stato uno stra. Quest’ultima è divenuta nota grazie al programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo, all’interno del quale facevi le veci di “ambasciatrice del popolo”. Anche in questo caso il suo ruolo non era molto diverso essendo proprio una rappresentate della volontà del pubblico a casa e sui social. Lo strae la giuria popolare dicon leCome abbiamo accennato poc’anzi, nella finale dicon levi è stata una diatriba tra ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - marcoluci1 : RT @SolenghiTullio: Il dopo “Ballando con le stelle” #monday #riflessioni #BallandoConLeStelle #rai - habitxtwoghost2 : Ma voi ve lo immaginate Harry a ballando con le stelle AHAHAHAHA -