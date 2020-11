Ardea | test rapidi e sierologici | la Farmacia Colle Romito aderisce per prima all’iniziativa della Regione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) A partire da oggi, in seguito all’accordo trae FederFarma, sarà possibile effettuare i, sia antigenici che, in molte farmacie del Lazio. Tra queste vi è anche la” ad, che è ladel litorale romano ad aderire. La, gestita dal Dott. Domenico Cuccaro, è situata in Largo dei Cembri, in zona. Ie antigenici, saranno effettuati in in gazebo installato all’esterno. Il tutto si svolgerà esclusivamente previa prenotazione al ...