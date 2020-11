“A Machine to Live In” | docufilm ibrido cosmo futurista – TFF38

(Di martedì 24 novembre 2020) Qual’è la storia e la bellezza di Brasilia? Quali sono le credenze, le illusioni e il bagaglio di speranze e superstizioni che la capitale brasiliana custodisce? Già presentato al festival Visions du Réel 2020, “AtoIn“, il documentario di Yoni Goldstein e Meredith Zielke giunge al Torino Film Festival con Brasilia, città utopistica diventata realtà. Il documentario ci regala meravigliose inquadrature e spettacolari visioni aeree delle costruzioni, così come ci fa conoscere persone convinte di vivere immerse in “uno scherzo realizzato senza errore” e potrebbe essere l’occasione che stavate cercando per un approccio non convenzionale con la città, che dal 1987 è Patrimonio dell’UNESCO quale simbolo dell’urbanismo del XX secolo. La città del futuro passato Brasilia è una metropoli molto particolare, pianificata a tavolino, eretta in ...

Presentato al Torino Film Festival "A Machine to Live In", docufilm futuriata rispetto alle prospettive di in mondo basato su nuove visioni ...