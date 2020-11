'Xbox Series S è una console estremamente capace' (Di lunedì 23 novembre 2020) Il lancio di una console di nuova generazione al prezzo di soli $ 299 è stata una mossa impressionante da parte di Microsoft, ma sebbene sia probabile che Xbox Series S aumenterà le vendite in modo significativo nei prossimi anni, molti si sono preoccupati delle sue specifiche inferiori rispetto a Xbox Series X. Di recente Gamingbolt ha intervistato gli sviluppatori di Unity Engine, uno dei motori di sviluppo più utilizzati nel settore, nonché uno sviluppatore in particolare che è stato in grado di utilizzare il motore per qualcosa di veramente impressionante: Il Chief Product Officer di Unity Brett Bibby e lo sviluppatore di The Falconeer Tomas Sala. Entrambi ritengono che Xbox Series S sia più che in grado di reggere il confronto con le altre console ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Il lancio di unadi nuova generazione al prezzo di soli $ 299 è stata una mossa impressionante da parte di Microsoft, ma sebbene sia probabile cheS aumenterà le vendite in modo significativo nei prossimi anni, molti si sono preoccupati delle sue specifiche inferiori rispetto aX. Di recente Gamingbolt ha intervistato gli sviluppatori di Unity Engine, uno dei motori di sviluppo più utilizzati nel settore, nonché uno sviluppatore in particolare che è stato in grado di utilizzare il motore per qualcosa di veramente impressionante: Il Chief Product Officer di Unity Brett Bibby e lo sviluppatore di The Falconeer Tomas Sala. Entrambi ritengono cheS sia più che in grado di reggere il confronto con le altre...

Eurogamer_it : #XboxSeriesS è 'una macchina estremamente capace' e reggerà il confronto con le altre console. - xbox_series : qualcuno ha gia' attivato la modalita' trucco per non sfigurare da subito?????? - CINEMASTERILE : Io: * vendo il mio rene sinistro per la Xbox one * Microsoft: * Fa vedere il costo di Xbox series x * Il mio rende… - VideoGamersITA : Watch Dogs Legion: meglio su PS5 o Xbox Series X? Ecco il confronto - Gametimers - NuTeslaRes : #Red Dead Redemption 1 e 2 su PS5 e Xbox Series X? La raccolta spunta su Amazon - -