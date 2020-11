Taylor Mega rivela: “Elisabetta Gregoraci mi urlò contro per il mio flirt con Briatore” (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma la showgirl continua a far parlare di sé anche per delle vicende esterne alla casa di Cinecittà. L’ultimo gossip, infatti, arriva direttamente da Taylor Mega che, ospite ieri sera di ‘Live-Non è la D’Urso’, ha rivelato di aver avuto uno scontro con la Gregoraci per via di Flavio Briatore: “Elisabetta Gregoraci? Una volta mi urlò contro facendo una scenata di gelosia. Eravamo in questo hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse e a un certo punto la sento urlare contro di me. Ho avuto un breve flirt con Briatore e lei aveva iniziato a dire, ecco c’è ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisabettaè senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma la showgirl continua a far parlare di sé anche per delle vicende esterne alla casa di Cinecittà. L’ultimo gossip, infatti, arriva direttamente dache, ospite ieri sera di ‘Live-Non è la D’Urso’, hato di aver avuto uno scon laper via di Flavio Briatore:? Una volta mifacendo una scenata di gelosia. Eravamo in questo hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse e a un certo punto la sento urlaredi me. Ho avuto un brevecon Briatore e lei aveva iniziato a dire, ecco c’è ...

