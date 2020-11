“Strada dei parchi è una scatola vuota per massimizzare i profitti con drenaggio di fondi pubblici. Ingiusto vantaggio a Gruppo Toto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Strade dei parchi Spa è una “scatola vuota” con un “precario equilibrio economico-finanziario” che appare “strumentale alla massimizzazione dei profitti delle consorelle”, attraverso un “sistematico drenaggio” dei fondi statali “sia sotto forma di pedaggi autostradali sia sotto forma di erogazione di finanziamenti pubblici”. È quanto scrive il gip di Teramo, Roberto Veneziano, nelle 344 pagine dell’ordinanza di sequestro preventivo, eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza ai danni dei vertici della società che gestisce le autostrade A24 e A25, ovvero la Roma-Teramo e il tronco Torano-Pescara. Gli inquirenti hanno quantificato in circa 26 milioni di euro i risparmi e, soprattutto, i guadagni “indebitamente perpetrati” attraverso la mancata esecuzione (dal 2009 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Strade deiSpa è una “” con un “precario equilibrio economico-finanziario” che appare “strumentale alla massimizzazione deidelle consorelle”, attraverso un “sistematico” deistatali “sia sotto forma di pedaggi autostradali sia sotto forma di erogazione di finanziamenti”. È quanto scrive il gip di Teramo, Roberto Veneziano, nelle 344 pagine dell’ordinanza di sequestro preventivo, eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza ai danni dei vertici della società che gestisce le autostrade A24 e A25, ovvero la Roma-Teramo e il tronco Torano-Pescara. Gli inquirenti hanno quantificato in circa 26 milioni di euro i risparmi e, soprattutto, i guadagni “indebitamente perpetrati” attraverso la mancata esecuzione (dal 2009 ...

beppe_grillo : La società dei consumi si fonda sulla frustrazione delle attese e rende permanente la non-soddisfazione. Nuovi desi… - OptaPaolo : 20 - Questa è la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria che il #Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime… - petergomezblog : “Evidente degrado e manutenzioni mai fatte su 9 viadotti”: indagati i vertici della Strada dei Parchi, sequestrati… - Noovyis : (“Strada dei parchi è una scatola vuota per massimizzare i profitti con drenaggio di fondi pubblici. Ingiusto vanta… - nicocorradini74 : RT @MarinaMasala1: Per qualche tempo ancora proverò meraviglia del mondo, dei bambini, della neve, ma come una strada è aperto il mio sorri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Strada dei Inaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia